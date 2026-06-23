Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетный удар угрожает Воронежской области 23 июня: включились сирены

Не игнорируйте сигнал об опасности!

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области объявлена ракетная опасность в 9:47 23 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.

В регионе работают системы оповещения.

Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Не игнорируйте сигнал об опасности!

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше