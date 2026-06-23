Ракетный удар угрожает Воронежской области 23 июня: включились сирены

В Воронежской области объявлена ракетная опасность в 9:47 23 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.
В регионе работают системы оповещения.
Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Не игнорируйте сигнал об опасности!
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