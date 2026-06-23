Движение остановилось в метро Нижнего Новгорода утром 23 июня

— Я думала, метро работает как часы. И не сразу поняла, что что-то не так. На станции Московской поезда стояли, но люди в них не заходили и чего-то ждали. Что происходит, никто не знал. Но мне повезло, я простояла всего 10 минут, кто-то ждал все 40, — рассказала Анастасия Щелокова.