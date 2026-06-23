«За каждого по тысяче рублей»: красноярец прописал в своей квартире 13 иностранцев и попал под следствие

В Красноярске 31-летнего местного жителя подозревают в фиктивной регистрации иностранных граждан. В его квартире поставили на учет 13 человек, которые фактически там не жили. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным ведомства, весной мужчина начал оформлять регистрацию иностранцам в своей квартире. За каждого человека он получал около 1 тыс. рублей. Во время проверки правоохранители выяснили, что ни один из зарегистрированных иностранцев по указанному адресу не проживал. В квартире жили сам хозяин, его сожительница, сын и мать.
Осмотр помещения также показал, что признаков проживания еще 13 человек там нет. В квартире не нашли их вещей, спальных мест или других следов пребывания. Возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания в России. За это предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.