«За каждого по тысяче рублей»: красноярец прописал в своей квартире 13 иностранцев и попал под следствие

Осмотр помещения также показал, что признаков проживания еще 13 человек там нет. В квартире не нашли их вещей, спальных мест или других следов пребывания. Возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания в России. За это предусмотрено до 5 лет лишения свободы.