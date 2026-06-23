Выпускные без алкоголя: Более 40 регионов России введут запрет на продажу спиртного 27 июня

Ограничения вводятся на уровне субъектов РФ и закрепляются местными законами или подзаконными решениями властей. В 2026 году День молодёжи отмечается в последнюю субботу июня, которая выпадает на 27 число. В этот же день Министерство просвещения рекомендовало провести школьные выпускные вечера. В связи с этим запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать более чем в 40 регионах страны.