В 40 российских регионах запретят продажу алкоголя во время выпускных

Так, запрет ввели в Ленинградской, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Липецкой, Рязанской, Курской, Брянской, Смоленской, Архангельской, Мурманской, Вологодской, Иркутской, Пензенской, Оренбургской, Кировской, Кемеровской, Тюменской, Сахалинской, Амурской и Магаданской областях, а также в Башкортостане, Республиках Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Мордовия, Чувашия, Хакасия, Коми и Марий Эл, Камчатском, Забайкальском и Хабаровском краях. Розничная продажа алкоголя также будет запрещена в ЯНАО, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные документы.