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В 40 российских регионах запретят продажу алкоголя во время выпускных

В связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных 27 июня более чем в 40 регионах России запретят розничную продажу алкоголя.

В связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных 27 июня более чем в 40 регионах России запретят розничную продажу алкоголя.

Так, запрет ввели в Ленинградской, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Липецкой, Рязанской, Курской, Брянской, Смоленской, Архангельской, Мурманской, Вологодской, Иркутской, Пензенской, Оренбургской, Кировской, Кемеровской, Тюменской, Сахалинской, Амурской и Магаданской областях, а также в Башкортостане, Республиках Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Мордовия, Чувашия, Хакасия, Коми и Марий Эл, Камчатском, Забайкальском и Хабаровском краях. Розничная продажа алкоголя также будет запрещена в ЯНАО, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные документы.

В Донецкой Народной Республике уже установлен запрет на розничную реализацию алкоголя в день выпускных вечеров, включая 27 июня, а в Санкт-Петербурге в этот день состоится традиционный праздник «Алые паруса», в который тоже действует запрет на продажу алкоголя.

Напомним, что ограничения на продажу алкоголя в конкретные дни устанавливаются на основании региональных законов или других подзаконных актов властей субъектов.

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