Садовод Туманов рассказал, чем опасен виноград «шайн-мускат»

— Думаю, к сорту здесь никакой привязки быть не может. Виноград — это культура, которая достаточно много обрабатывается: и фунгицидами, и инсектицидами, иногда и акарицидами, препаратами против слизней и улиток. Этого просто большинство людей не знает и не догадывается. В принципе, какая разница, какой сорт? Существуют сорта, более устойчивые к болезням и вредителям, а есть менее устойчивые, — подчеркнул Туманов.