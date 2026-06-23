Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Садовод Туманов рассказал, чем опасен виноград «шайн-мускат»

Популярный вид винограда «шайн-мускат» содержит много химикатов. Об этом предупредил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Популярный вид винограда «шайн-мускат» содержит много химикатов. Об этом предупредил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По словам эксперта, продажу ягоды запретили в нескольких странах из-за превышения допустимого уровня химикатов, которыми обрабатывается продукт.

— Думаю, к сорту здесь никакой привязки быть не может. Виноград — это культура, которая достаточно много обрабатывается: и фунгицидами, и инсектицидами, иногда и акарицидами, препаратами против слизней и улиток. Этого просто большинство людей не знает и не догадывается. В принципе, какая разница, какой сорт? Существуют сорта, более устойчивые к болезням и вредителям, а есть менее устойчивые, — подчеркнул Туманов.

Специалист также отметил, что по внешнему виду ягоды невозможно определить превышение нормы химикатов.

Виноград сорта «шайн-мускат» появился в Японии. Позже саженцы перевезли в Китай и Южную Корею, где его начали производить в промышленных объемах, передает Aif.ru.

Летом на рынках появляется большой выбор фруктов и ягод. Однако некоторым людям стоит ограничить потребление популярных видов ягод. Например, черешня богата полезными веществами, но она может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач — эндокринолог-диетолог Наталья Лазуренко.