Садовод Туманов рассказал, чем опасен виноград «шайн-мускат»

Популярный вид винограда «шайн-мускат» содержит много химикатов. Об этом предупредил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
По словам эксперта, продажу ягоды запретили в нескольких странах из-за превышения допустимого уровня химикатов, которыми обрабатывается продукт.
— Думаю, к сорту здесь никакой привязки быть не может. Виноград — это культура, которая достаточно много обрабатывается: и фунгицидами, и инсектицидами, иногда и акарицидами, препаратами против слизней и улиток. Этого просто большинство людей не знает и не догадывается. В принципе, какая разница, какой сорт? Существуют сорта, более устойчивые к болезням и вредителям, а есть менее устойчивые, — подчеркнул Туманов.
Специалист также отметил, что по внешнему виду ягоды невозможно определить превышение нормы химикатов.
Виноград сорта «шайн-мускат» появился в Японии. Позже саженцы перевезли в Китай и Южную Корею, где его начали производить в промышленных объемах, передает Aif.ru.
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