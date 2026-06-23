Ядовитые гости появляются на пляжах: змеи атакуют курорты двух морей

На южных побережьях России участились случаи появления пресмыкающихся в местах массового отдыха туристов. Сразу несколько курортных городов столкнулись с неожиданными «соседями» — рептилии всё чаще выбираются на песчаные полосы, где обычно загорают и купаются люди.
По данным издания «База», такие инциденты уже зафиксированы в Сочи, Севастополе, Дербенте и Махачкале. Эксперты связывают миграцию водяных змей с комплексом природных изменений: в первую очередь речь идёт о повышении уровня солёности в Азовском и Чёрном морях, которое наблюдается на протяжении последних десятилетий. Это напрямую влияет на перемещение рыб и, соответственно, на доступность пищи для хищников.
Кроме того, свою роль сыграли аномальные ливни и паводки, прошедшие в Краснодарском крае. Потоки воды вынесли множество особей из дельты Кубани, прилегающих лиманов и устьев мелких рек, буквально сбросив их в открытое море. В результате ужи, привыкшие к пресной воде, активно перемещаются вдоль береговой линии и даже преодолевают район Керченского пролива, оказываясь в новых акваториях.
Биолог Виктория Личагина в беседе с журналистами отметила, что тёплая погода тоже способствует росту популяции: как холоднокровные существа, рептилии напрямую зависят от внешней температуры, и её повышение ускоряет их развитие и размножение. Специалист добавила, что сокращение заболоченных территорий, особенно в нижнем течении Волги, вынуждает змей искать новые места обитания, и они устремляются ближе к морю.
Отдельный всплеск активности на Каспии связан с крупным весенним наводнением в Дагестане, которое изменило привычные биотопы. На пляжах этого региона туристы уже встречали не только безобидных водяных ужей, но и гораздо более опасных гюрз — представителей семейства гадюковых, чей укус может быть смертельным.
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