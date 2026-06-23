Ядовитые гости появляются на пляжах: змеи атакуют курорты двух морей

По данным издания «База», такие инциденты уже зафиксированы в Сочи, Севастополе, Дербенте и Махачкале. Эксперты связывают миграцию водяных змей с комплексом природных изменений: в первую очередь речь идёт о повышении уровня солёности в Азовском и Чёрном морях, которое наблюдается на протяжении последних десятилетий. Это напрямую влияет на перемещение рыб и, соответственно, на доступность пищи для хищников.