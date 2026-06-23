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Жителям Прикамья вернули почти 8 млн рублей, переплаченных за услуги ЖКХ

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) добилась возврата жителям Прикамья более 7,8 млн руб., переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба ИГЖН.

Источник: Коммерсантъ

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) добилась возврата жителям Прикамья более 7,8 млн руб., переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба ИГЖН.

Самые большие суммы переплат выявлены в счетах за содержание и использование жилого помещения — более 3 млн руб.; отопление — более 600 тыс. руб.; горячее водоснабжение — более 550 тыс. руб.

Так, например, ООО «УК “ПИК” вернуло жителям многоквартирных домов 750 тыс. руб., переплаченных за содержание и использование жилого помещения. Также после вмешательства ИГЖН ООО “ЖКХ” вернуло жителям села Плеханово Кунгурского округа 123 тыс. руб., излишне уплаченные собственниками многоквартирного дома за отопление.

По результатам рассмотренных жалоб и проведенных ИГЖН проверок в отношении 23 управляющих и ресурсоснабжающих компаний применены меры административного реагирования.