FT: Лондон удивлен и раздражен решением ЕС отложить саммит с Британией

Напомним, в понедельник, 22 июня, Стармер подтвердил, что принял решение оставить пост премьер-министра Великобритании на фоне давления со стороны депутатов и ключевых министров его собственного правительства. Процедура избрания нового руководителя партии стартует 9 июля и завершится до возобновления работы парламента в сентябре.