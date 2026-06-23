Воронежские АЗС ввели ограничения на продажу бензина с 23 июня

С 23 июня на АЗС сети «Лукойл» в Воронежской области вводятся временные ограничения на покупку топлива, сообщили в региональном правительстве.
В городе в бак отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля, на трассе — по 60 литров бензина и 200 литров дизеля.
Власти отмечают, что на сегодняшний день запас бензина АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие на конкретных АЗС связано с логистическими вопросами и повышением спроса.
"При этом ФАС продолжает мониторинг цен на АЗС местных и федеральных сетей. Основной причиной повышения цен остается подорожание топлива на бирже. В ряде случаев на федеральном уровне приняты соответствующие решения, в том числе возбуждены дела о нарушении законодательства в отношении отдельных компаний.
Ситуация с запасом топлива в регионе остается на контроле федерального центра, регионального правительства, УФАС по Воронежской области и иных структур", — добавили в облправительстве.