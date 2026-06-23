Воронежские АЗС ввели ограничения на продажу бензина с 23 июня

"При этом ФАС продолжает мониторинг цен на АЗС местных и федеральных сетей. Основной причиной повышения цен остается подорожание топлива на бирже. В ряде случаев на федеральном уровне приняты соответствующие решения, в том числе возбуждены дела о нарушении законодательства в отношении отдельных компаний.