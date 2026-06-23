919 тыс. рублей выделили на велоэргометр для нижегородской детской больницы

ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» проводит электронный аукцион, цель которого — закупить велоэргометр для детской больницы № 17, расположенной в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Сведения о торгах разместили на портале госзакупок 22 июня 2026 года.