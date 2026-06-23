919 тыс. рублей выделили на велоэргометр для нижегородской детской больницы

ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» проводит электронный аукцион, цель которого — закупить велоэргометр для детской больницы № 17, расположенной в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Сведения о торгах разместили на портале госзакупок 22 июня 2026 года.
Предельная стоимость контракта установлена на уровне 919 тысяч рублей. Поставщик обязан доставить оборудование в течение двух месяцев с даты подписания договора.
Приём заявок завершится 30 июня, а результаты аукциона станут известны 2 июля.
Ранее сообщалось, что 5 млн рублей выделят на текущий ремонт ворот шлюза на Городецком гидроузле.