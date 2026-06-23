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Ракетную опасность объявили в Воронеже 23 июня

Утром вторника, 23 июня, в Воронежской области вновь была объявлена ракетная опасность. Губернатор Александр Гусев сообщил об этом в своем канале в мессенджере «Макс» в 9:45. В Воронеже работают тревожные сирены. Горожан просят оставаться в укрытиях со сплошными стенами и уйти с улицы.

Источник: Коммерсантъ

Утром вторника, 23 июня, в Воронежской области вновь была объявлена ракетная опасность. Губернатор Александр Гусев сообщил об этом в своем канале в мессенджере «Макс» в 9:45. В Воронеже работают тревожные сирены. Горожан просят оставаться в укрытиях со сплошными стенами и уйти с улицы.

В 10:49 господин Гусев объявил отбой ракетной опасности в регионе.

Вчера, 22 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию на левом берегу Воронежа. По официальным данным властей, над городом сбили «несколько высокоскоростных воздушных целей». В результате атаки погибли пять человек. Нескольким десяткам горожан потребовалась медицинская помощь.

Глава региона вчера подчеркнул, что во время действия режима ракетной опасности 22 июня большая часть работников попавшего под удар предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. По его словам, в результате атаки по Воронежу «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице».

Главное о вчерашней атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в материале «Ъ-Черноземье».

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