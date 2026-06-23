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Лантратова анонсировала очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной

Россия и Украина могут в ближайшее время провести обмен военнопленными и мирными жителями. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Россия и Украина могут в ближайшее время провести обмен военнопленными и мирными жителями. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«В ближайшее время состоится еще одна личная встреча (с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.—»Ъ«). Наша встреча будет происходить в (ходе.—»Ъ«) обмена военнопленными и гражданским населением», — уточнила госпожа Лантратова в комментарии ТАСС.

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле «185 на 185». В тот же день Яна Лантратова встретилась с Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. По словам российского омбудсмена, тогда они обменялись списками людей, которых готовы передать, а также договорились продолжить совместные посещения военнопленных и акции по передаче писем и посылок от родственников.