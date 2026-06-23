Лантратова анонсировала очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле «185 на 185». В тот же день Яна Лантратова встретилась с Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. По словам российского омбудсмена, тогда они обменялись списками людей, которых готовы передать, а также договорились продолжить совместные посещения военнопленных и акции по передаче писем и посылок от родственников.