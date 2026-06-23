В Ярославской области завод приборостроения будет сотрудничать с колледжами

Рыбинский завод приборостроения и Министерство образования Ярославской области подписали соглашение о взаимодействии по подготовке кадров. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Кадры», сообщили в департаменте образования региона.
Стороны будут принимать участие в организации мероприятий по профессиональной ориентации, участвовать в совещаниях и рабочих группах по вопросам подготовки кадров. Завод будет содействовать трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций. Также на базе его учебного центра профессиональной квалификации студенты Рыбинского многопрофильного колледжа будут проходить практическое обучение.
«Новый этап сотрудничества позволит более качественно проводить практическую подготовку обучающихся колледжа в современной радиомонтажной мастерской, созданной на базе предприятия. В перспективе — открытие новой специальности “Разработка электронных устройств и систем” на основе перспективной потребности предприятия, а также включение в профессиональные образовательные программы дополнительной квалификации “Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов”», — подчеркнул директор Рыбинского многопрофильного колледжа Андрей Порошин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.