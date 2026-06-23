Мэрия Красноярска: открывшаяся парковка в Тихих Зорях уже востребована

В Тихих Зорях на бывшем пустыре в районе улицы Лесников, 23 официально открылась бесплатная стоянка на 400 машин, сообщили в мэрии Красноярска.
Напомним, на дефицит парковочных мест жители микрорайона пожаловались главе города на личной встрече. По поручению Сергея Верещагина выбрали подходящий участок и меньше чем за месяц дорожники привели его в порядок: разровняли, уплотнили, закатали крошкой.
Сейчас площадка свободна от техники, на ней установлен информационный баннер и паркуются все желающие.
«Судя по фото, даже днем в будни на ней паркуются автолюбители. Значит, стоянка востребована», — отметили в мэрии.
Пока парковка функционирует без разметки — для её нанесения необходимо естественное уплотнение покрытия. Эти работы планируется провести в конце июля.
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