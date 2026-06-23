Мэрия Красноярска: открывшаяся парковка в Тихих Зорях уже востребована

Напомним, на дефицит парковочных мест жители микрорайона пожаловались главе города на личной встрече. По поручению Сергея Верещагина выбрали подходящий участок и меньше чем за месяц дорожники привели его в порядок: разровняли, уплотнили, закатали крошкой.