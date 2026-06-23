Мэрия рассказала, как продвигается строительство «Суриков-центра» в Красноярске

Внутри здания идут электромонтажные и сантехнические работы, а также монтаж системы вентиляции. Кладка стен и перегородок выполнена на 95%. На первом и втором этажах установили рамы витражного остекления, на террасе уложили брусчатку. Также в здании собрали винтовую лестницу. В ближайшее время ее начнут красить и укладывать гранитную плитку. Позже здесь появится световая инсталляция из трех берез, которая будет отсылать к деревьям, высаженным Василием Суриковым на территории усадьбы.