Мэрия рассказала, как продвигается строительство «Суриков-центра» в Красноярске

В Красноярске культурное пространство «Суриков-центр» готово на 49%. Сейчас работы идут с опережением графика. Об этом сообщили в администрации города.
На объекте продолжают строить фасад. Строители утепляют монолитные стены и наносят декоративную штукатурку. После этого начнется монтаж металлических кассет. Алюминиевые пластины специально разработали для культурного пространства. Они должны создать эффект единого «кружевного полотна» или мазков кисти художника.
Внутри здания идут электромонтажные и сантехнические работы, а также монтаж системы вентиляции. Кладка стен и перегородок выполнена на 95%. На первом и втором этажах установили рамы витражного остекления, на террасе уложили брусчатку. Также в здании собрали винтовую лестницу. В ближайшее время ее начнут красить и укладывать гранитную плитку. Позже здесь появится световая инсталляция из трех берез, которая будет отсылать к деревьям, высаженным Василием Суриковым на территории усадьбы.
На втором этаже в мастерской и лекционном зале смонтировали фонари для естественного освещения. В лектории сейчас устанавливают систему шумоизоляции.
«Здание готово на 49%. Работы идут с опережением графика, очень важно сдать объект в срок, к 400-летию Красноярска. В июле подрядчик приступит к благоустройству территории, уложит брусчатку, установит малые архитектурные формы, засеет газоны», — отметил заместитель главы города, руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
По графику строительные работы должны завершить летом 2027 года.