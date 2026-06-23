Фестиваль «АмурФест» в Хабаровске соберёт 50 мастеров

Программа фестиваля включает: концерты на двух площадках — на главной сцене Комсомольской площади и на сцене «Ракушка» в парке; ярмарку ремёсел; интерактивные зоны, посвящённые спорту и летнему отдыху; мастер классы по акробатике, цифровой иллюстрации, вязанию, нейрографике, составлению цветочных композиций; презентацию коллекций локальных брендов и этно дефиле; баттл маскотов спортивных команд края; юбилейное выступление группы «Баттл Наггетс»; программу «Русский стиль» от камерного квартета и солистов мужского квартета «Триумф»; выступление хедлайнера как кульминацию программы.