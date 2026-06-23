Парусник «Крузенштерн» отметил 100-летие

Судно спустили на воду в 1926 году на верфи Текленборга возле Бремерхафена. До 1941 год парусник совершил 17 рейсов, 15 из них были трансокеанскими. В 1946-м на «Падуя» подняли советский военно-морской флаг, тогда же судно названо в честь адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.