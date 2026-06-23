Легендарный парусник «Крузенштерн» отметил 100-летие. О юбилее 23 июня сообщает пресс-служба БГАРФ.
«20 лет мир знал судно, как “Падую”, и 80 — как “Крузенштерн”. Парусник давно стал легендой, в которой удивительным образом спаяны история и современность, красота и утилитарность, большие замыслы и их прекрасные воплощения», — говорится в сообщении.
Судно спустили на воду в 1926 году на верфи Текленборга возле Бремерхафена. До 1941 год парусник совершил 17 рейсов, 15 из них были трансокеанскими. В 1946-м на «Падуя» подняли советский военно-морской флаг, тогда же судно названо в честь адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.
Судно в строю до сих пор, находится в прекрасном техническом состоянии. В 2024 — 2025 барк «Крузенштерн» принимал участие в Большой африканской экспедиции Росрыболовства, в рамках которой посетил порты Агадир и Касабланка (Королевство Марокко), Кейптаун (ЮАР) и Порт-Луи (Республика Маврикий).
Совсем скоро, 27−28 июня, любой желающий сможет подняться на борт легендарного судна в рамках фестиваля в порту.