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Сергей Кравчук: В Вяземском районе ответственно подходят к исполнению нацпроектов и решению проблемных вопросов

Председатель совета муниципальных образований проверил в районе реализацию нацпроектов.

Источник: AmurMedia

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» Сергей Кравчук по поручению губернатора региона Дмитрия Демешина продолжает вести мониторинг реализации нацпроектов, Народной программы партии «Единая Россия» и Атласа проблемных объектов территории муниципалитетов. Во время посещения Вяземского района глава краевого центра заехал в село Дормидонтовка, которое хорошо известно за пределами Хабаровского края благодаря ежегодному «Фестивалю варенья», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«В прошлом году было около трех тысяч гостей. Едут из Хабаровска, Приморского края, Амурской и Еврейской автономной областей, даже из Белоруссии приезжают специально», — рассказала глава Вяземского района Ольга Бендерская.

Сергей Кравчук: В Вяземском районе ответственно подходят к исполнению нацпроектов и решению проблемных вопросов. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.

Сергей Кравчук: В Вяземском районе ответственно подходят к исполнению нацпроектов и решению проблемных вопросов. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.

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А еще в Дормидонтовке есть школа, в которой в 2025 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» завершен капитальный ремонт. Стоимость контракта — почти 102,6 млн рублей, закуплено оборудование на 11,2 млн рублей, проведено благоустройство на сумму около 11,5 млн рублей. В школе более 170 ребят, и теперь она стала центром образования для жителей поселка.

Посетил Сергей Кравчук и площади лесоперерабатывающего предприятия ООО «ТИС». Оно было создано в 1997 году и начинало свою деятельность с изготовления пиломатериалов, дверей, кухонной мебели. Сегодня предприятие изготавливает каркасные дома разной жилой площади.

«Это как раз то, что требует губернатор края Дмитрий Демешин. Ведь мы говорим о том, что молодежь не хочет оставаться в родных местах или приезжать сюда на работу из других регионов. А почему? А потому что нет жилья. И это отлично, что в Дормидонтовке есть такое предприятие, которое готово закрыть потребность в квадратных метрах для молодых специалистов», — отметил Сергей Кравчук.

А напоследок председателя Совета муниципальных образований Хабаровского края ждала незапланированная встреча. Сергей Кравчук узнал, что в местном клубе волонтеры занимаются плетением сетей для нужд СВО и обязательно захотел с ними пообщаться. Встретила его заслуженный педагог региона Мария Анкудович, которая прочитала проникновенное стихотворение о том, как вся Россия ждет победы и возвращения своих детей, мужей и отцов домой.

«Если говорить в целом о рабочей поездке в Вяземский район, которую я провел по поручению губернатора Дмитрия Демешина, то хотелось бы сказать спасибо главе района и всем жителям за то, что очень ответственно подходят к исполнению национальных проектов и решению проблемных вопросов. Я также восхищен тем, что сами жители инициируют строительство памятников и обелисков нашим героям», — отметил Сергей Кравчук по итогам поездки в район.

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