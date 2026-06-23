Несколько дождливых дней ждут Хабаровский край

На смену солнцу в Хабаровский край уже торопятся дожди. И непогода эта затянется на несколько дней, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Уже предстоящей ночью в Хабаровске синоптики Дальневосточного УГМС ожидают небольшой дождь. Температура в эти часы достигнет +14..+16 °C. Днем воздух прогреется до +24..+26 °C, прольются кратковременные осадки. Скорость юго-западного ветра достигнет 9−14 м/c.
В целом, температура около нормы. Менее приятно было бы видеть +7°C, как это было 23 июня в 2002 году или +6,6°C 24 июня 2011 года. Но и до +32,8°C, как отмечалось 24 июня в 2008 году, уже явно не прогреется.
В Комсомольске-на-Амуре кратковременный дождь ожидается только днем. Температура воздуха достигнет +15..+17 °C в ночные часы и +24..+26 °C в обеденные. Ветер юго-западный, 4−9 м/c.
На юге Хабаровского края тоже пройдут небольшие осадки при южном умеренном ветре. Синоптики прогнозируют на этой территории региона +13..+15 °C ночью и +27..+29 °C днем.
Солнечно не будет и в северной части края — осадки зайдут и сюда (лишь местами обойдется без дождя — в Тугуро-Чумиканском районе). Будет дуть умеренный ветер юго-восточного, восточного направлений. В среднем температура здесь отметится у значений +6..+15 °C ночью и в пределах +10..+24 °C днем.
Уровень воды в Амуре у Хабаровска достигает теперь 168 см, а ее температура составляет 22,4°C. Рядом с Комсомольском-на-Амуре — 140 см, а у Николаевска-на-Амуре уровень воды в главной водной артерии края снизился до 98 см.