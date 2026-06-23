Солисты Красноярской оперы споют с балкона ТРЦ «Планета»

Зрители услышат известные арии и дуэты из мирового оперного репертуара: каватину Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини, арию Калафа из «Турандот» Пуччини, арию Дон Жуана из одноименной оперы Моцарта, Цветочный дуэт из «Лакме» Делиба, Хабанеру и Куплеты Эскамильо из «Кармен» Бизе, а также фрагменты из «Тоски» Пуччини.