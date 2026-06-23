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Солисты Красноярской оперы споют с балкона ТРЦ «Планета»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 июня в 15:00 у центрального входа ТРЦ «Планета» пройдет концерт «Планета. Опера. Балкон» с участием солистов Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 июня в 15:00 у центрального входа ТРЦ «Планета» пройдет концерт «Планета. Опера. Балкон» с участием солистов Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Зрители услышат известные арии и дуэты из мирового оперного репертуара: каватину Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини, арию Калафа из «Турандот» Пуччини, арию Дон Жуана из одноименной оперы Моцарта, Цветочный дуэт из «Лакме» Делиба, Хабанеру и Куплеты Эскамильо из «Кармен» Бизе, а также фрагменты из «Тоски» Пуччини.

В концерте примут участие Денис Гречишкин, Севастьян Мартынюк, Александр Михалев, Дарья Рябинко, Виолетта Гришко, Александра Черпакова, Елена Никутина, Дарья Фролова, Кирилл Панкевич и Андрей Колобов. Режиссер программы — заслуженный работник культуры Красноярского края Марианна Кайдани.

Концерт продолжает серию выступлений солистов театра в «Планете», начатую в июне 2025 года. За год прошло пять концертов, каждый собирал полный зал. Выступление на балконе станет первым подобным событием в истории торгового центра.

Вход свободный.

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