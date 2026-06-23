«У меня есть правило: после премьеры нужно вымыть дома полы»

— Да, бывает. Я не люблю жесткую хамскую критику — не считаю ее целительной. Я за ту, в которой есть соучастие и включение в материал. Горькая правда имеет право на существование, если в ней есть любовь и уважение к авторам, о работе которых идет речь. В этом смысле мне нравится фраза: «Жестокая правда без любви есть ложь». В случае со спектаклем — я три месяца воюю с глаголами, запятыми, смыслами, вылезаю весь перебитый, а мне говорят: «Ты вообще не там воевал, и всё, что ты делаешь, впустую».