В Хабаровском крае 400 работодателей ввели поддержку для семей сотрудников

В Хабаровском крае около 400 работодателей присоединились к корпоративному демографическому стандарту, который предусматривает дополнительные меры поддержки сотрудников с семьями. В него входят как крупные предприятия, так и краевые и муниципальные учреждения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди самых распространённых мер — выплаты при рождении ребёнка. В разных компаниях они составляют от 50 до 150 тысяч рублей.
С начала 2026 года действуют и налоговые изменения: материальная помощь до 1 миллиона рублей не облагается НДФЛ и страховыми взносами, что, как отмечают в комитете по труду и занятости населения края, стало дополнительным стимулом для работодателей.
Помимо выплат, компании внедряют и другие формы поддержки: компенсацию медицинских услуг, дополнительный отпуск, оплату такси или предоставление транспорта для беременных сотрудниц.
Родителям с маленькими детьми предлагают гибкий график или возможность удалённой работы. Также предусмотрены дополнительные оплачиваемые дни, например в день рождения ребёнка или 1 сентября, помощь в подготовке к школе, оплата кружков и отдыха детей.
Отдельное направление — поддержка семей участников специальной военной операции. Им предоставляют психологическую помощь, адаптационные программы и компенсации на семейный отдых.
Власти региона отмечают, что работодатели, внедряющие такие практики, получают и экономический эффект — рост мотивации сотрудников и снижение текучести кадров.
В комитете по труду и занятости населения правительства края приглашают остальные компании присоединяться к стандарту.