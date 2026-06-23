Самосвал с землей заживо похоронил трёх детей: спасателям пришлось выкапывать их вручную

По данным полиции, грузовик на высокой скорости не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в остановочный павильон. От удара машина перевернулась, и весь находившийся в кузове грунт обрушился на людей. Несколько человек оказались в буквальном смысле заживо погребены под массой земли.