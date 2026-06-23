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Власти 40 регионов решили запретить продажу алкоголя в День молодежи

Продажа алкогольной продукции будет ограничена в 40 регионах России 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом говорится в региональных законодательных актах.

Продажа алкогольной продукции будет ограничена в 40 регионах России 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом говорится в региональных законодательных актах.

День молодежи в этом году отмечается в последнюю субботу июня. Министерство просвещения рекомендовало регионам провести выпускные именно 27 июня, после чего многие субъекты приняли решение временно запретить реализацию спиртного.

Ограничения затронут ряд республик, краев и областей страны, включая Башкортостан, Дагестан, Коми, Хакасию, Хабаровский край, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Саратовскую и другие области.

Также запрет будет действовать в Санкт-Петербурге, Севастополе, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает РИА Новости.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, что алкоголь может негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта даже при употреблении в небольших количествах.

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