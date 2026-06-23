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Два рейса отменили и один задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 23 июня

Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском аэропорту отменили два рейса, в том числе один международный. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани имени В. П. Чкалова.

Пассажиры не смогли улететь в Анталью. Борт должен был отправиться в турецкий город в 12:20. Также не состоится рейс в Сочи в 18:30.

C опозданием из Нижнего Новгорода отправится один самолет. Вместо 14:50 полет в Сочи запланирован на 23:55.

Отметим, что сегодня воздушное пространство над областным центром открыто: ограничения не вводили.

Ранее мы писали, что режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 22 июня.