Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетная опасность в Волгоградской области объявлена 23 июня

Экстренное предупреждение о ракетной опасности выпустило МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Ракетная опасность в Волгоградской области объявлена днем 23 июня. Экстренное предупреждение от РСЧС пришло в 9.53. Волгоградцам рекомендуют уходить из дома из офиса в ближайшее укрытие.

— Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и и тому подобное, — говорится в сообщении РСЧС.

С собой волгоградцам рекомендуют брать тревожный чемоданчик, в котором должны быть документы, запас воды и необходимые лекарства.

Ракетная опасность означает угрозу удара со стороны Украины. Разрушения в таком случае могут быть мощными. Во время такого вида опасности нужно избегать открытой местности, окон и лифтов.

Накануне во время ракетной атаки в Воронеже погибли пять человек, еще десятки пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

При ракетной опасности в Волгограде УК обязали открывать все убежища.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше