Ракетная опасность в Волгоградской области объявлена 23 июня

Ракетная опасность в Волгоградской области объявлена днем 23 июня. Экстренное предупреждение от РСЧС пришло в 9.53. Волгоградцам рекомендуют уходить из дома из офиса в ближайшее укрытие.
— Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и и тому подобное, — говорится в сообщении РСЧС.
С собой волгоградцам рекомендуют брать тревожный чемоданчик, в котором должны быть документы, запас воды и необходимые лекарства.
Ракетная опасность означает угрозу удара со стороны Украины. Разрушения в таком случае могут быть мощными. Во время такого вида опасности нужно избегать открытой местности, окон и лифтов.
Накануне во время ракетной атаки в Воронеже погибли пять человек, еще десятки пострадали.
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