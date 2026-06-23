В Красноярске завершили работу над муралом с портретом Елены Крутовской

В Красноярске завершили работу над созданием очередного мурала. Масштабная картина на торце дома по адресу улица Свердловская, 131 стала продолжением проекта агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. На стену многоэтажки художники нанесли портрет Елены Крутовской, известной многим красноярцам как создатель живого уголка «Приют доктора Айболита» в заповеднике «Столбы», который стал фундаментом для красноярского зоопарка. Кроме того, она вела научно-исследовательскую работу, является автором научных статей и детских книг. Мурал — продолжение проекта «Мы — Красноярцы», который ведёт агентство печати и массовых коммуникаций под руководством Ирины Брежневой. Первый, но точно не последний мурал женщины в этой серии, — отметил первый заместитель губернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.