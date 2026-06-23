Число самозанятых в Прикамье превысило 300 тысяч человек

Положительная динамика сохраняется даже с учётом тех, кто отказался от этого статуса. За первые пять месяцев 2026 года спецрежим прекратили применять около 16 тысяч жителей Прикамья. При этом вновь зарегистрировались в качестве самозанятых 33,7 тысячи человек. Напомним, эксперимент по введению налога на профессиональный доход в России продлится до декабря 2028. В Пермском крае этот режим действует с января 2020 года. Ставки остаются прежними: 4% от дохода при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими.