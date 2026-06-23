Трамп: Ford и General Motors могут начать производить Patriot и Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских автопроизводителей может подключиться к выпуску вооружений для нужд армии. По его словам, речь идет в том числе о производстве ракет для комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk.
Трамп сообщил, что намерен провести встречу с представителями крупнейших оборонных компаний страны. Он также отметил, что некоторые предприятия рассматривают возможность перепрофилирования производственных площадок под выпуск военной продукции.
По словам главы Белого дома, переговоры по этому вопросу ведутся с компаниями Ford и General Motors. Он подчеркнул, что часть автоконцернов готова использовать свободные мощности для выполнения оборонных заказов.
— Некоторые автомобильные компании, если у них есть избыточные производственные мощности, заключают соглашения о производстве ракет, и, в частности, Patriot — у нас их довольно много, но мы хотим быть уверены, что у нас их будет много всегда, — цитирует Трампа ТАСС.
За несколько дней до этого украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним в связи с нарастающим дефицитом боеприпасов в Вооруженных силах Украины.