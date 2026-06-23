Испытания тепловых сетей прошли в 383 из 1082 многоквартирных домов Таганрога

Отмечается также, что в конце месяца состоятся публичные слушания по проекту схемы подключения потребителей к источникам тепла и развитию системы теплоснабжения города. Ранее между управлением ЖКХ Таганрога и ООО «ЯНЭНЕРГО» был заключен муниципальный контракт на разработку схемы теплоснабжения муниципалитета до 2045 года, а также электронной модели этого документа. По словам госпожи Камбуловой, документ «позволит уйти от точечных решений к системному планированию модернизации и ремонтов с учетом реальных потребностей растущего города».