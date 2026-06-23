Четыре выпускника из Башкирии сдали ЕГЭ на 200 баллов

Ранее Ильдар Мавлетбердин отмечал, что в Башкортостане продолжат выплачивать учителям по 50 тысяч рублей за каждого подготовленного стобалльника, а сами выпускники, поступившие в вузы региона, получают единовременную премию в 150 тысяч рублей.