Суд вынес предписание Роспатенту после дела нижегородского «Синергетика»

Однако Суд по интеллектуальным правам отменил это решение. Судьи пришли к выводу, что речь идет об общеупотребимой фразе, которая не должна ограничиваться исключительными правами одного владельца. По мнению суда, использование слов о любви к семье на упаковке не служит индивидуализации товара и воспринимается как обычное выражение.