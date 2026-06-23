«Детские планы не сбылись»: аналитики выяснили, сколько россиян работают по профессии мечты

Продолжают двигаться к профессии мечты 14% участников исследования. Полностью реализовать детские планы удалось 12% респондентов. На выбор профессии чаще всего влияли деньги, стабильность и случай. Эти причины назвали по 20% опрошенных. Еще 15% сообщили, что на их карьерный путь повлияли семья и окружение. Каждый четвертый участник исследования хотел бы изменить профессию, если бы мог вернуться назад. При этом 21% полностью доволен карьерой, а у 10% все сложилось даже лучше, чем они мечтали в детстве.