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В труднодоступные места Красноярского края направили еще 50 пожарных-десантников из Забайкалья

В Красноярский край из Забайкалья направили еще 50 пожарных-десантников для помощи в тушении лесных пожаров.

В Красноярский край из Забайкалья направили еще 50 пожарных-десантников для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства Забайкальского края.

Группа будет работать на труднодоступных территориях в авиазоне, где нет возможности посадить вертолет. В край отправили сотрудников авиаотделений из Хилокского, Нерчинского, Красночикойского, Тунгокоченского, Сретенского, Петровского и Читинского муниципальных округов.

Планируется, что пожарные-десантники будут помогать в тушении лесных пожаров в течение месяца. Ранее, 15 июня, из Забайкалья в Красноярский край уже направляли 30 пожарных-десантников.

Сейчас в лесах Красноярского края действует режим ЧС. Площадь пожаров превышает 190 тыс. га.