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Жителю Семенова грозит до 2 лет лишения свободы за ложный донос о займе

Мужчина обратился в полицию с заведомо ложной информацией.

Источник: Живем в Нижнем

Житель Семенова стал фигурантом уголовного дела после попытки снять с себя кредитные обязательства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как стало известно, мужчина обратился в полицию с заведомо ложной информацией. Он рассказал о том, что мошенники воспользовались его персональными данными и оформили займ. При проверке выяснилось, что сведения не соответствуют действительности.

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса о совершении преступления. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что нижегородцам напомнили о выплате в 5000 рублей за донос на пьяного водителя.