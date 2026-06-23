Жителю Семенова грозит до 2 лет лишения свободы за ложный донос о займе

Житель Семенова стал фигурантом уголовного дела после попытки снять с себя кредитные обязательства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как стало известно, мужчина обратился в полицию с заведомо ложной информацией. Он рассказал о том, что мошенники воспользовались его персональными данными и оформили займ. При проверке выяснилось, что сведения не соответствуют действительности.
Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса о совершении преступления. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что нижегородцам напомнили о выплате в 5000 рублей за донос на пьяного водителя.