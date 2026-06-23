Суд приговорил жителя Ардатова к 10 годам колонии за убийство

Ардатовский районный суд Нижегородской области вынес приговор Владимиру Ваванову по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство). Суд установил, что 20 октября 2025 года в ночное время обвиняемый из‑за личной неприязни нанес удар кухонным ножом брату своей сожительницы в область левого плеча. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице.
В судебном заседании подсудимый вину не признал. Приговором от 17 июня 2026 года Ваванов признан виновным и приговорён к лишению свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мера пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.
В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее нижегородцу вынесли приговор за жестокое убийство женщины на улице.