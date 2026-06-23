Суд приговорил жителя Ардатова к 10 годам колонии за убийство

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Приговором от 17 июня 2026 года Ваванов признан виновным и приговорён к лишению свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мера пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.