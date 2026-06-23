В Рязанской области обсудили эффективность работы агротехклассов

Практикум, направленный на повышение эффективности деятельности агротехнологических классов, состоялся в Рязанской области. Такие классы открываются по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Участниками практикума стали более 90 специалистов из 17 регионов Центрального федерального окруа. Представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства просвещения России и других ведомств и организаций рассказали о стратегии дальнейшего развития системы профориентационной подготовки для сельских школьников.
В ходе практикума обсуждались вопросы внедрения единого стандарта обучения в агротехнологических классах и правового обеспечения образовательных программ. Кроме того, прошел круглый стол для предприятий АПК, была представлена выставка учебников, пособий и оборудования для агроклассов. Также на мероприятии свою продукцию представили предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства региона.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов подчеркнул, что в 2025 году в семи школах были открыты 11 агротехклассов. В этом году к проекту присоединятся еще шесть таких объектов в Александро-Невском, Касимовском, Милославском, Михайловском, Пронском округах, где начнут обучение более 130 ребят.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.