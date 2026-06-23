В Рязанской области обсудили эффективность работы агротехклассов

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов подчеркнул, что в 2025 году в семи школах были открыты 11 агротехклассов. В этом году к проекту присоединятся еще шесть таких объектов в Александро-Невском, Касимовском, Милославском, Михайловском, Пронском округах, где начнут обучение более 130 ребят.