В Уфе заработала новая мера поддержки для семей с детьми

Официально работает и платит НДФЛ (есть официальный доход за прошлый год); Является родителем, усыновителем, опекуном или попечителем; Воспитывает двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно); Попадает под среднедушевой доход семьи не выше 1,5 прожиточного минимума в РБ (2025); Не имеет задолженности по алиментам.