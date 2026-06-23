В Уфе заработала новая мера поддержки для семей с детьми

Семьи, которые воспитывают двух и более детей, смогут воспользоваться как уже зарекомендовавшими себя мерами помощи (материнский капитал, единое пособие, семейная ипотека), так и новыми инструментами повышения качества жизни. Одной из таких новых мер является ежегодная семейная выплата, которую заявитель может получить по следующим критериям:
Официально работает и платит НДФЛ (есть официальный доход за прошлый год); Является родителем, усыновителем, опекуном или попечителем; Воспитывает двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно); Попадает под среднедушевой доход семьи не выше 1,5 прожиточного минимума в РБ (2025); Не имеет задолженности по алиментам.
В расчет дохода входят зарплата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты и проценты по вкладам. При этом материнский капитал, жилищные субсидии и прочие целевые госвыплаты не учитываются.
Подать заявление на выплату необходимо до 1 октября 2026 года через Госуслуги, клиентскую службу социального фонда России или в любом МФЦ.