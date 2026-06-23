39 общественных пространств благоустроят в Хабаровском крае в 2027 году

Завершилось онлайн-голосование, в ходе которого жители Хабаровского края выбрали территории, которые будут благоустроены в следующем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В голосовании приняли участие свыше 123 тысяч человек. Им помогали сделать выбор почти 1,5 тысячи волонтеров. В итоге лидерами опроса оказались сквер на перекрестке улиц Волочаевской и Блюхера в Хабаровске, сквер памяти героев СВО в Комсомольске-на-Амуре, зона активного отдыха «Олимп» в Советской Гавани, Аллея Славы в Чегдомыне и пешеходная зона от Придворцовой площади до городского парка в Амурске. Всего в следующем году в Хабаровском крае будет благоустроено пять скверов, семь детских и девять спортивных площадок, семь зон отдыха, четыре аллеи и семь пешеходных дорожек. Также власти намерены открыть 13 памятных мест, посвященных участникам Великой Отечественной войны и СВО.