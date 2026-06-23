Больница в Кирсанове Тамбовской области получила новое оборудование

Лапароскопическое оборудование поступило в хирургическое отделение центральной районной больницы в городе Кирсанове Тамбовской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в городской администрации.
Операции с помощью новой техники относятся к малоинвазивным хирургическим вмешательствам, которые обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными методами. Оборудование оснащено современными цифровыми технологиями, обеспечивающими высокое качество визуализации операционного поля. Это позволяет хирургам проводить диагностику и оперативные вмешательства с повышенной точностью, своевременно выявлять патологические изменения и выбирать оптимальную тактику лечения.
«Обновление технической базы медицинского учреждения позволит повысить уровень оказания хирургической помощи, расширить спектр выполняемых операций и обеспечить пациентам доступ к современным методам лечения», — отметила главный врач Кирсановской центральной районной больницы Светлана Климентова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.