Приёмным родителям предложили дать право на отпуск по уходу за ребёнком

Ранее Life.ru писал, что в России мужчины стали заметно чаще брать отпуск по уходу за ребёнком, и за два года их число выросло почти в восемь раз, сообщила депутат Татьяна Буцкая. Она связала это с осознанным подходом к родительству и законом, разрешающим совмещать декретный отпуск с работой.