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Приёмным родителям предложили дать право на отпуск по уходу за ребёнком

В Госдуму внесены законопроекты, которые предлагают предоставить приёмным родителям право на отпуск по уходу за ребёнком. Авторами инициатив стали депутаты Нина Останина и Ярослав Нилов, сообщает ТАСС.

Одним из документов предлагается внести изменения в Трудовой кодекс. Согласно поправкам, воспитывающие детей в приёмной семье смогут оформлять отпуск по уходу за ребёнком наравне с другими родителями.

Кроме того, на них планируется распространить и другие трудовые гарантии, предусмотренные для работников с детьми.

Ещё один законопроект предусматривает изменения в Семейный кодекс. Предлагается закрепить, что приёмные родители получают те же права и государственные гарантии, которые действуют для опекунов и попечителей.

Отдельные поправки подготовлены для сотрудников МЧС. Они расширяют право на отпуск по уходу за ребёнком для приёмных родителей, проходящих службу в ведомстве.

Как пояснила Нина Останина, поводом для разработки инициатив стало решение Конституционного суда по жалобе сотрудницы МЧС. Женщине отказали в предоставлении такого отпуска после того, как она вместе с супругом приняла в семью двух детей.

По словам Ярослава Нилова, предлагаемые изменения должны устранить существующий законодательный пробел и предотвратить ситуации, когда права приёмных семей приходится отстаивать через суд.

Ранее Life.ru писал, что в России мужчины стали заметно чаще брать отпуск по уходу за ребёнком, и за два года их число выросло почти в восемь раз, сообщила депутат Татьяна Буцкая. Она связала это с осознанным подходом к родительству и законом, разрешающим совмещать декретный отпуск с работой.

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