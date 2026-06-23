Юрист Горелов рассказал, кому может грозить наказание за фальшивые медсправки

— Также это касается и людей, кто хочет получать медицинские справки, в том числе для управления транспортным средством. Человек искренне считает, что он абсолютно здоров, абсолютно может управлять ТС и, соответственно, пытается выкупить справку. Теперь вот конкретно на эти действия встает конкретный запрет, потому что штрафы достаточно высокие, — подчеркнул специалист.