Юрист Горелов рассказал, кому может грозить наказание за фальшивые медсправки

В России ужесточили ответственность за подделку и продажу медицинских справок. Теперь нарушителям может грозить до четырех лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Об этом предупредил юрист Алексей Горелов.
— Также это касается и людей, кто хочет получать медицинские справки, в том числе для управления транспортным средством. Человек искренне считает, что он абсолютно здоров, абсолютно может управлять ТС и, соответственно, пытается выкупить справку. Теперь вот конкретно на эти действия встает конкретный запрет, потому что штрафы достаточно высокие, — подчеркнул специалист.
По словам юриста, нарушения в первую очередь будут распространяться на документы, которые подтверждают отсутствие заболеваний, опасных для окружающих.
Горелов также добавил, что уголовная ответственность грозит тем лицам, действия которых привели к массовым заражениям, передает «Авторадио».
В России с 1 сентября 2026 года изменятся правила оказания платной медицинской помощи. Нововведения затронут условия предоставления таких услуг на коммерческой основе как для пациентов, так и для врачей. Что известно об изменениях и как они повлияют на жизнь россиян — в материале «Вечерней Москвы».