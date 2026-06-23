«Ъ»: Оборот eSIM и SIM-карт для интернета вещей могут ограничить в России

Собеседник газеты отмечает, что «такая задача есть, но не факт, что мера войдет именно в третий пакет» антифрод-поправок к законодательству. Вместе с тем уточняется, что представители телеком-рынка ведут обсуждения по этому вопросу с Минцифры, однако конкретных решений на данный момент нет.