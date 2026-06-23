«Ъ»: Оборот eSIM и SIM-карт для интернета вещей могут ограничить в России

В России ради борьбы с мошенничеством могут ограничить оборот M2M-сим-карт (для передачи данных между устройствами) и eSIM (сим-карт без физического носителя). Об этом во вторник, 23 июня, пишет «Коммерсантъ».
По данным источника, такие сим-карты могут выделить в отдельную категорию, а для их пользователей планируют ввести дополнительную идентификацию. Помимо этого, для таких носителей могут исключить возможность передачи голосовой информации и СМС, а регистрацию eSIM из-за границы запретить.
Собеседник газеты отмечает, что «такая задача есть, но не факт, что мера войдет именно в третий пакет» антифрод-поправок к законодательству. Вместе с тем уточняется, что представители телеком-рынка ведут обсуждения по этому вопросу с Минцифры, однако конкретных решений на данный момент нет.
В пресс-службе Минцифры заявили, что продолжают борьбу с мошенничеством в Сети, но говорить о деталях «рано». Какую именно информацию ведомство не подтверждает, представитель Минцифры не уточнил. В «Вымпелкоме», «МегаФоне» и Т2 от комментариев отказались, уточняется в публикации.
10 июня в ведомстве сообщили, что платформа Roblox начала работать в России без ограничений. Эту информацию подтвердила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
После заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов выразил мнение, что мессенджер Telegram может полностью восстановить работу в России аналогично игровой платформе Roblox, которая устранила все претензии российских контролирующих органов.