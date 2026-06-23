Продажу алкоголя во время выпускных запретят более чем в 40 регионах РФ

Более чем в 40 российских регионах будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в субботу, 27 июня. Ограничения связаны с совпадением сразу двух крупных событий — Дня молодежи и школьных выпускных вечеров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на анализ регионального законодательства.