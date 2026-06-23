22 июня Дзержинск присоединился ко Всероссийской акции памяти

Каждый удар метронома призывал помнить о людях, защищавших нашу страну на фронте, в том числе 28 тысяч наших земляков. Помнить о тех, кто ковал Победу в тылу, работая за гранью человеческих возможностей. Мы — потомки поколения победителей, и наш святой долг — передать память о Великой Отечественной войне нашим детям.