В Калужской области высадили лесные культуры на площади почти 60 гектаров

Лесные культуры были высажены на площади 59,5 га в Калужской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
На площади 44 га проводятся агротехнические уходы за лесными культурами, включая их дополнение. Дополнительно арендаторы участков высадили лесные культуры на 706,9 га. Кроме того, по итогам акции «Сад памяти» было высажено более 72 тыс. сеянцев и саженцев.
Ключевым событием акции стало центральное мероприятие, проведенное 29 апреля на территории Мещовского лесничества. Там высадили ели обыкновенные на площади 1,5 га — всего 4,5 тыс. штук. Участниками стали около 100 человек — волонтеры, специалисты лесного хозяйства и представители органов государственной власти.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.