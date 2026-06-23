205 муниципальных лагерей с дневным пребыванием работают в Нижнем Новгороде

Всего этим летом отдохнут более 140 тысяч юных нижегородцев, в том числе свыше 45 тысяч детей проведут каникулы с родителями и в составе организованных групп на турбазах, более 18 тысяч человек — в санаториях, 280 человек — в палаточных лагерях. В трудовых объединениях общественно полезным трудом будут заняты более 7 000 детей.