205 муниципальных лагерей с дневным пребыванием работают в Нижнем Новгороде

205 лагерей для 21 055 детей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций работают в Нижнем Новгороде в летние каникулы. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту городской думы.
Кроме того, в Нижнем Новгороде открыт 41 лагерь труда и отдыха для 1 164 детей. В восьми муниципальных загородных лагерях отдохнут более 4 000 человек. В пяти лагерях, находящихся на балансе МАО «Муниципальный центр “Надежда”, планируется провести 22 смены продолжительностью от 7 до 21 дня с общим охватом около 3 500 человек.
Отмечается, что муниципальные музеи подготовили свыше 200 мероприятий для детей и подростков, в клубах и домах культуры запланировано более 70 мероприятий. Около 350 событий пройдет в библиотеках в рамках городской программы летнего чтения «Почитаем летом — 2026».
Как отметил председатель городской Думы Евгений Чинцов, большинство акций будет посвящено объявленному в стране Году единства народов России. По его мнению, проделанная муниципалитетом работа позволит юным нижегородцам провести каникулы интересно и с пользой.
"Продуманный досуг с возможностью заниматься спортом, полезным трудом и общаться с друзьями — это замечательно, — подчеркнул Евгений Чинцов.
Председатель гордумы добавил, что не менее важно создать условий для развития личности.
«Много внимания уделяется темам гражданской ответственности, патриотизма, уважения к традициям населяющих Россию народов. Положительным моментом считаю широкое привлечение к работе с подрастающим поколением ветеранов СВО — людей, делом доказавших свою верность Родине», — заключил Евгений Чинцов.
Всего этим летом отдохнут более 140 тысяч юных нижегородцев, в том числе свыше 45 тысяч детей проведут каникулы с родителями и в составе организованных групп на турбазах, более 18 тысяч человек — в санаториях, 280 человек — в палаточных лагерях. В трудовых объединениях общественно полезным трудом будут заняты более 7 000 детей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородских детей вернут домой из «Артека».