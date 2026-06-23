Определены разработчики бренда Красноярска и городской навигации

В администрации Красноярска огласили итоги конкурсов на разработку концепции городского и туристического бренда, а также единой навигационной системы.
На участие в первой закупке с начальной ценой 5 млн рублей поступило 9 заявок от компаний из разных регионов России. Победителем признано ООО «КРЕАРЕ» из Санкт-Петербурга. Отмечается, что компания не только обладает необходимым опытом, но предложила оптимальную стоимость — 1 млн 248 тысяч 490 рублей, что на 75% ниже максимальной цены контракта.
Напомним, бренд должен помочь сформировать современный и узнаваемый образ Красноярска, повысить его туристическую привлекательность и укрепить позиций среди крупных городов Сибири и России. Для его разработки проведут масштабное социологическое исследование. В ходе интервью и опросов у жителей узнают, с чем они связывают характер Красноярска. Также изучат восприятие города за пределами региона. Отдельное внимание уделят туристическому потенциалу: эксперты проанализируют природные, культурные и событийные объекты, определят главные точки притяжения и символы, которые лягут в основу нового визуального образа.
«По итогам работы подрядчик подготовит концепцию бренда, стратегию продвижения, визуальное оформление и рекомендации по использованию нового образа города. Результаты работы лягут в основу позиционирования Красноярска как привлекательного туристического центра. Новый туристический бренд города будет использоваться не только в сувенирной продукции, но и ляжет в основу оформления городской среды: навигационные указатели, информационные таблички, welcome-зоны в аэропорту и на железнодорожном вокзале», — рассказали в городском туристско-информационном центре.
А контракт на разработку единой навигационной системы заключили с архитектурным бюро Василия Рыбакова (ООО «АРХНУВО») из Томска. Фирме предстоит разработать пешеходно-пассажирские указатели, навигацию на остановках и указатели номеров домов, а также туристическую навигацию к музеям, паркам, памятным местам. Подрядчик проанализирует городскую среду, разработает цветовые и шрифтовые решения, стиль пиктограмм и карт. Навигационная система должна быть выполнена в едином стиле, с учетом истории Красноярска и удобства, включая перевод на английский и китайский.
Напомним, работка бренда и городской навигации будут проводиться в рамках подготовки к 400-летию Красноярска.