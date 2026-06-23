Определены разработчики бренда Красноярска и городской навигации

Напомним, бренд должен помочь сформировать современный и узнаваемый образ Красноярска, повысить его туристическую привлекательность и укрепить позиций среди крупных городов Сибири и России. Для его разработки проведут масштабное социологическое исследование. В ходе интервью и опросов у жителей узнают, с чем они связывают характер Красноярска. Также изучат восприятие города за пределами региона. Отдельное внимание уделят туристическому потенциалу: эксперты проанализируют природные, культурные и событийные объекты, определят главные точки притяжения и символы, которые лягут в основу нового визуального образа.