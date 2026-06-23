Сборная Алжира одержала волевую победу над Иорданией на ЧМ-2026

Эта победа стала первой для алжирцев на чемпионате мира 2026 года, и теперь они готовятся к следующему матчу против Австрии, который состоится 27 июня. В то же время Иордания встретится с Аргентиной в тот же день, и обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в группе.