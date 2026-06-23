Сборная Алжира одержала волевую победу над Иорданией на ЧМ-2026

Сборная Алжира по футболу добилась победы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Иордании со счетом 2:1. Встреча группы J состоялась в ночь на вторник на стадионе в Сан-Франциско.
Иорданцы открыли счет первыми на 36-й минуте благодаря голу Низара Аль-Рашдана, что дало им временное преимущество и стало первым голом для сборной Иордании на турнире.
Переломный момент: Во втором тайме алжирская команда смогла переломить ход встречи. На 69-й минуте Надхир Бенбуали сравнял счет, а затем Амин Гуири забил решающий гол на 82-й минуте, обеспечив своей команде победу.
После этой победы сборная Алжира набрала 3 очка и заняла третье место в группе J. В то время как команда Иордании осталась без очков и занимает последнее место в таблице. Лидируют в группе Аргентина с 6 очками и Австрия с 3 очками.
Эта победа стала первой для алжирцев на чемпионате мира 2026 года, и теперь они готовятся к следующему матчу против Австрии, который состоится 27 июня. В то же время Иордания встретится с Аргентиной в тот же день, и обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в группе.
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